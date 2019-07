Bank-id bedragare har lurat flera unga kvinnor i Köping

Anmäl text- och faktafel

Två anmälningar har kommit in till polisen, där två kvinnor blivit lurade och ännu en anmälan om ett försök till pengaöverföring. Samtliga brott har drabbat unga kvinnor, födda på 1990-talet och alla bosatta i Köping.

En falsk banktjänsteman har ringt till kvinnorna och som sagt att kvinnorna behövde uppdatera sitt bank-id och bad därefter kvinnorna att skriva in ett kodnummer i swish, samt en pengasumma.

– En kvinna fick samtal att uppdatera sitt bank-id genom att komma in till banken. Då hon inte hade möjlighet till uppmanade den som ringt kvinnan, och påstod att han ringde från kvinnans bank ska höra med säkerhetsansvariga om de kan lösa uppdateringen över telefon. Hon blev sedan ombedd att logga in på sitt bank.-id och för att slutföra uppdateringen gå in via swish, skriva in en sifferkod och summan 13 000 kronor, säger Ingela Wallin på polisen i Köping.

Polisen säger att det andra genomförda bedrägeriet gick till på ett liknande sätt, men att den falska banktjänstemannen då påstod att banken försökt nå kvinnan via brev, men inte nått henne. Denna gång bad de om summan 7 800 kronor genom swish och skicka summan till ett namn och nummer som mannen som ringde uppgav.

– Det är nytt att bedragaren nu kör med att banken skulle skickat ut brev innan, säger Ingela Wallin.

Den tredje anmälan beskriver ett liknande tillvägagångssätt hos en kvinna i samma ålder som de tidigare två. Men då kvinnan är inloggad på sitt bank-id ser hon att pengar håller på att flyttas mellan hennes konton och hon loggar ut och lägger på luren.

Polisen har fått in tre anmälningar om detta, bara i Köping under veckan. Om bedragarna kom över några pengar eller om samtliga transaktioner kunde stoppas framkommer inte i polisanmälningar och det var en uppgift som polisen inte hade tagit del av ännu.