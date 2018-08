Ted Bergström närmar sig matchspel – VSK stjärnan tränade för fullt: "Hänt ganska mycket senaste dagarna"

Ett uttänjt ledband i foten, eller en grövre stukning pratades det om. Nu är i alla fall Ted Bergström igång igen på allvar. Han har sedan tidigare varit ute på is men under fredagen var han med på samtliga övningar, inklusive matchspelet på VSK:s träning. Tränare Michael Carlsson berättar under träningspasset för Bandypuls att man får kolla hur Bergström känner sig efteråt. Men att han troligtvis inte är aktuell för spel i lördagens match mot Falu BS.

– Ja han är med och kör idag. Vi får se hur det är med svullnaden efteråt. Han kommer nog att få vila (mot Falu BS, red. anm.), men du får kolla med honom hur han känner sig efter träningen, säger Michael Carlsson.

Det här var väl dit första pass sedan skadan?

– Ja det kan man säga, absolut. Jo men lite skillnad idag (jämför med tidigare pass), det har hänt ganska mycket de senaste dagarna skulle man kunna säga. Det har varit mycket rehab och behandling så jag har jobbat med det en hel del, säger Ted Bergström.

Vad är det som har hänt de senaste dagarna?

– Svullnaden har gått ned rätt så mycket, och även smärtan då. Vilket gör att jag kan börja göra rätt grejer igen och belasta.

Ted Bergström berättar att han behandlas för skadan för att kunna vara med i spelet på isen. Tidigare berättade han för Bandypuls att det kommer krävas en lång rehabiliteringsperiod. För tillfället tejpar han foten för att få mer stabilitet och balans. Just nu är det rehab för att stärka foten samt massage som gäller.

Läs mer: VSK-anfallaren efter nya skadesmällen: "Ett halvårs rehab"

– Just nu är det mycket massage och få igång mer rörlighet i foten igen. Och massage för det blir stelt, det stelnar till och blir inte lika rörligt. Sedan behöver man hitta tillbaka med lite styrka hos de där små musklerna i foten. Så jag tränar en hel del på balansplatta och liknande.

Hur kändes det på träningen idag, det var mycket matchspel?

– Det gick bättre och bättre gjorde det. Det finns mycket att slipa på, hitta formen, touchen och nu är det träningar och lite träningsmatcher framöver så det finns tid. Jag tänker inte så mycket på skadan när jag är därute, men det är klart att det är lite förberedelser innan för att jag ska kunna komma ut till isträningen. Men jag tänker inte så mycket på det där ute.

Tränaren sa att du skulle vila imorgon mot Falu BS, när tror du själv att du är redo?

– Imorgon.

Jaså?

– Haha, ja så är det väl alltid, man är sugen hela tiden. Vi får se när det blir det är svårt att säga, det är Micke (Carlsson, red. anm.) som avgör, säger Ted Bergström.

VSK tar emot Elitserienykomlingarna Falu BS i säsongens andra träningsmatch, hemma i ABB Arena Syd lördag den 1 september. Matchstart är 12.40.