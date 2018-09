Missade du något från fredagen? – Här är de hetaste snackisarna från Svenska cupens första dag

► Löfstedts klassmål

Dagens läckraste fullträff kom i premiärmatchen mellan Villa och Vänersborg. Johan Löfstedt gick på avslut, bollen styrdes rakt upp i luften och då visade stjärnmittfältaren både speluppfattning och bollkänsla. Löfstedt tittade upp, såg att Kimmo Kyllönen stod långt utanför målet och halvvolley-lobbade sedan in bollen från sex-sju meter. Målet var garanterat en av anledningarna till att Löfstedt också utsågs till matchens lirare.

► Liukkonens självmål

När vi ändå är inne på "dagens"-spåret: Här är fredagens mest bisarra ögonblick. Vänersborg hade blivit utspelat under hela matchen, låg under med 0–6 och ändå kunde förnedringen bli ännu värre med bara sekunder kvar. Då tog Juho Liukkonen emot en passning i eget straffområde, tog en båge framför mål – men glömde att ta med sig bollen som rullade in i egen kasse.

Se Löfstedts klassnummer och Liukkonens självmål här

► Fullträffen som piggar upp

Frislagskanoner från distans händer tyvärr alldeles för sällan i dagens bandy. Därför var det uppfriskande när Edsbyn fick frislag strax utanför Hammarbys straffområde – och faktiskt förvaltade läget. Tuomas Määttä petade bollen till Oscar Wikblad som smällde in 2–1 med en riktig drömträff i första krysset. Mer sånt!

► Sena superdramat i tungviktsmötet

Det går fort i bandy. Edsbyn hade 2–1 mot Hammarby när klockan tickade upp mot full tid. Två minuter senare hade "Bajen" vänt till 3–2. Betänk också att Oscar Wikblad var igenom och sånär gjorde 3–1 strax innan Christoffer Fagerströms kvittering på straff. Därmed har Hammarby skaffat sig ett riktigt bra läge i den supertuffa A-gruppen. Edsbyn slog Vänersborg med 4–1, men behöver besegra Villa i morgon för att gå vidare.

Se höjdpunkterna från Edsbyn–Hammarby

► Vetlandas starka insats mot VSK

Ända sedan stjärnflykten i våras har Vetlanda varit mer eller mindre uträknat. Ganska orättvist har det visat sig. I knappa 1–2-förlusten mot VSK var laget minst lika bra som motståndet. Frågan är väl om Vetlanda redan nu har visat att man kan peta undan till exempel Vänersborg, som Vetlanda slog med 9–1 för ett par veckor sedan, från en topp åtta-plats i elitserien? Vänersborg var för övrigt sorgligt att se i cuppremiären mot Villa (0–7), men ryckte upp sig avsevärt mot Edsbyn (1–4).

Se höjdpunkterna från VSK–Vetlanda här

► Främsta (?) utmanaren till guldet övertygade inte

Inför Svenska cupen har Bandypuls-redaktionen varit enig i att SAIK är främsta utmanaren till Villa – av anledningen att Edsbyn ännu inte har övertygat i höst och att Hammarby nog inte har tränat tillräckligt på fullstor is för att orka utmana på riktigt. Efter första dagen av turneringen konstaterar vi dock att SAIK behöver upp minst en nivå till för att kunna stoppa Villa. Insatsen mot ett förvisso rätt bra Bollnäs var nog ärligt talat inget som ruskade om hemmafavoriten. För dramatikens skull hoppas vi att SAIK blir hetare ju längre helgen lider.

► Fredagens supernolla

Apropå Villa: Det går inte att bortse från lagets nolla i kolumnen insläppta mål. Efter fredagens 7–0 på Vänersborg och 5–0 på Hammarby valde Felix Pherson att prata om just defensiven. Med värvningarna av Johan Löfstedt och Joakim Andersson kommer snacket om offensiven naturligt, men faktum är ju också att Villa är femstjärnigt i försvarsspelet. Vad som borde få konkurrenterna att darra ännu mer är (väl?) känslan av att laget faktiskt kan putta i en växel till.

► En hjärtskärande sågning – sedan spelade inte Svensk mer

Joakim Svensk i Edsbyn tillhör landets bästa försvarsspelare. Om 27-åringen hade varit intresserad av landslaget hade han sannolikt varit högaktuell för uttagning. Men trots kapaciteten finns det få i bandy-Sverige som kan slakta sina egna prestationer som Joakim Svensk. Uttalandet efter förlusten mot Hammarby – "hade vi haft en riktig libero hade vi vunnit utan problem" – är dock en rekordnotering på hans lista över totalsågningar om sig själv. Visst känns det lite i hjärtat när man smakar på den meningen några gånger? När Edsbyn sedan mötte Vänersborg på fredagskvällen kom man till start utan Svensk – om det berodde på insatsen i första matchen låter vi dock vara osagt.

