Isen snabbt tillbaka på IP – då hyllar Västanfors ordförande eldsjälarna: ”Kan inte beskriva med ord”

Isproblematiken löste sig oväntat fort för Västanfors IF.

Trots att man till en början riskerade att bli utan is i på Västanfors IP i en månad såg snabbt och effektivt arbete till att man redan i torsdags hade fått tillbaka isen.

Extremt viktigt för en liten klubb, så klart.

– Det är oerhört viktigt. Jag menar, det går inte att bedriva verksamhet utan is, och det är inte så lätt att hitta istider på andra arenor heller, säger klubbens ordförande Per-Ola Schilström.

Tillsammans med personal från norra Västmanlands kommunalteknikförbund har ideella eldsjälar runt klubben varit direkt nödvändiga för att klubbens verksamhet nu kan rulla på som vanligt. När markduken som ställde till problem väl var borta handlade det om att så snabbt som möjligt få is på plats, något ideella krafter hjälpte till med både dag och natt.

– Annars hade vi inte haft is än på ett par veckor, det tror jag. Jag var nere på IP i går, då var det skaplig is fast det var nio plusgrader. Att vi ändå har så bra is med tanke på att det bara är några dagar sen vi tog bort isen, och det är åtta-nio plusgrader, det är helt otroligt.

Vad har de här ideella insatserna betytt för föreningen?

– Det kan jag inte beskriva med ord. Det är helt otroligt vilken uppslutning det har varit. Vad vore föreningen utan eldsjälar? Det är vi väldigt tacksamma för.

När isen nu ligger på plats krävs ingen särskild försiktighet till en början, utan den kan användas till hundra procent på en gång. För A-laget innebär det att hemmapremiären mot AIK, som skjutits fram till den 20 november, nu kan spelas på Västanfors IP i stället för någon annan stans.

Det är ett viktigt besked för klubben på många plan.

– Det är en stor fördel att spela en sån match på hemmaplan i stället för att flytta den till Köping, eller någon annan stans. Även om vi har fått lite ersättning från kommunen är det mycket bättre att spela en sån här match hemma för publik, sponsorer, spelare, allting.