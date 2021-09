Banarbete stökar till tågresor

Trafikverket meddelar via sin hemsida att det pågår ett banarbete på sträckan Linköping–Sala från och med måndagen den 27 september till och med torsdagen den 14 oktober, som bland annat innebär att tågtrafiken mellan Sala och Västerås är ersatt med buss dagligen klockan 09.30–15.30.

Här är samtliga stationer där tågtrafiken kan påverkas av detta banarbete: Sala, Eskilstuna C, Ransta, Västerås C, Dingtuna, Kolbäck, Kvicksund, Hälleforsnäs, Flen, Katrineholm C, Norrköping C, Kimstad, Linghem och Linköping C.

"Räkna med längre restid än normalt", meddelas av Trafikverket.