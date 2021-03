Astras vaccin får grönt ljus – 6 000 doser redo att användas

Astra Zenecas vaccin kan återigen börja användas i Sverige, efter att det tillfälligt stoppades och man utredde eventuella biverkningar kopplade till vaccinet. Vaccinet kommer erbjudas de personer som är äldre än 65 år.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera landets regioner fortsatt paus för användandet av vaccinet bland personer under 65 år, tills vidare och i avvaktan på mer data kring säkerheten för de åldrarna.

– De ovanliga och allvarliga biverkningarna har man framför allt sett hos personer under 55 år, särskilt hos kvinnor. Därför känner man sig trygg med att ändå släppa på användningen för personer som är över 65 år, där man inte sett de här biverkningarna och där risken torde vara väldigt, väldigt låg. Vi vet också att ju äldre man är, desto högre risk är det att drabbas av en allvarlig sjukdom eller rent av att dö i covid-19. Så det är väldigt angeläget att vi så snabbt som möjligt kan vaccinera personer över 65 år, säger Jonas Ekström, Region Västmanlands vaccinsamordnare.

I Västmanland finns cirka 6 000 doser på lager som nu kan börja användas igen. Dessa doser kommer nu att prioriteras för äldre personer, men vilka och hur det ska gå till är i skrivande stund inte helt klart.

– Vi har inte exakt bestämt vilka i gruppen 65 år och äldre som kan boka in sig: om vi börjar med en äldre grupp i den gruppen och så vidare. Vi har heller inte bestämt hur det kommer att gå till, men sannolikt kommer det att bli så att de får boka in sig själva via 1177.se eller vaccinationsbokningen. Vi kommer att återkomma med information när vi vet exakt hur det kommer att gå till, säger Jonas Ekström, Region Västmanlands vaccinsamordnare.

Vidare information beräknar Jonas Ekström kunna ge på fredag förmiddag.

För de som är 75 år och äldre skickar Region Västmanland ut ett brev med en bokad tid för vaccination. Där jobbar just nu Regionen med att skicka ut kallelser till de i gruppen 75-79 år. De behöver alltså inte boka någon tid själva.

Tidigare under torsdagen har Region Västmanland meddelat att de öppnar en reservlista för de som är 65 år och äldre som kan tänka sig att vaccinera sig med kort varsel.