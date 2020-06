Arboga Tidning var inte först – men slog ut konkurrenterna en efter en

Det vanliga på den tiden var att en boktryckare också började ge ut en tidning och så var det när första regelbundet utkomna publikationen publicerades i Arboga. Årtalet skrevs till 1839 när boktryckaren Per Elias Norman flyttade hit från Eskilstuna och började ge ut Arboga Weckoblad.

Weckobladet var en blygsam publikation, som kom ut en gång i veckan. Något år efter starten flyttade han tillbaka till Eskilstuna och Arboga blev utan tidning igen.

Så höll det på några gånger innan boktryckare Per Larsson kom, också han från Eskilstuna, och startade Nya Arboga-bladet 1850. Han gav dock upp rätt snabbt och sålde tryckeriet till klockaren, organisten och skolläraren Johan Gabriel Wahlström, som började ge ut Arboga Tidning 1851. Att det var samma tryckeri som tryckte den nya tidningen, som även tryckte Arboga-bladet 1850, kan vara en anledning till att ursprungsåret är 1850.

Wahlström hade dock ingen enkel uppgift och kom ihop sig med många av den tidens dignitärer. 1851 utkom tidningen varje fredag eftermiddag och delades ut med bud.

1853 fick Arboga Tidning en konkurrent när prästen J F Törnqvist startade Nya Weckobladet. Prästen startade sin tidning enbart för att straffa ut Wahlström, som i början på året fällts för ärekränkning av rådmannen Törnqvist, far till prästen. Wahlström blev dömd för brott mot tryckfrihetsförordningen och fick en månads fängelse, samt böter på 100 riksdaler banco.

Wahlström kämpade på, men i mars 1855 gav han upp och la ned sin tidning. Det gjorde även Törnqvist och under några år var Arboga utan tidning.

1858 startades Arboga Tidning om av Louise Söderqvist, som tagit över utgivningsbeviset. Söderqvist gjorde sig känd som Sveriges första kvinnliga tidningsutgivare. Några år senare flyttade Louise Söderqvist till Stockholm och tidningen övertogs av av en broder.

Fram till 1880 ägdes Arboga Tidning av den söderqvistska släkten, då utgivningsbeviset såldes till P E Andersson. Han ändrade namnet till Arboga-Posten, men återtog namnet Arboga Tidning efter en tid.

1893 kom det nya ägare in i bilden och namnet Karl Östgren gjorde entré i Arboga Tidnings historia. Tillsammans med P E Andersson tog han över företaget.

Arboga Tidning var ortens stora tidning, men även ­Arboga-Posten fanns till och från fram till 1929, då den upphörde. Redaktören för den frisinnade Arboga-­Posten, Arthur Hedlund, flyttade då över till AT.

Karl Östgren var under många år tidningens ägare och högste ledare och det fram till 1926, då han avled. Under Östgren fungerade Bengt Gyllander som redaktör, en post som han hade mellan 1891 och 1928. När Gyllander gick i pension övertogs huvudredaktörsskapet av Karl Östgrens son, Karl Östgren junior.

En milstolpe i Arboga Tidnings historia skrevs 1918 när beslutet togs om att bygga ett nytt tidningshus vid Trädgårdsgatan, intill korsningen med Skottgränd. Lokalerna i kvarteret Boktryckaren efter Kapellgatan, hade helt enkelt blivit för små.

Bygget startade i maj och redan i oktober 1918 kunde verksamheten flytta in i det nya huset. Byggmästare Vic­tor Lundqvist från Arboga hade hand om hela bygget, som kostade 48 600 kronor.

Bygget var imponerande och i presentationen av det nya huset skrev Karl Östgren bland annat följande:

”Det är inga småsaker vårt nya hus bjuder på. Om ­tidens lösen i ett framåt­gående Arboga blir tidningens utgivande flera gånger i veckan, ha vi i denna inredda tre och en halv meter höga sätterisal plats för tolv handsättare och två maskinsättare. I den ståtliga tryckerisalen står nybyggd snabbpress redo att utslunga en vida större tidningsupplaga än vår hittills­varande tidningspress skulle kunna åstadkomma.”

1965 trycktes Arboga Tidning i Arboga för sista gången. Då sålde familjen Wallström, bröderna Olle och Tord, tidningen till Eskilstuna-Kuriren och tryckningen flyttades dit. Eskilstuna-Kuriren gick in som ägare första gången 1938 och sålde till Wallströms 1950.

På 1960-talet var konkurrensen hård på tidningsmarknaden och förutom AT hade även Nerikes Allehanda, Vestmanlands läns tidning och Västmanlands folkblad redaktioner på orten.

Nästa tryckflytt kom fem år senare, 1970, när Västmanlands Läns Tidning köpte AT och flyttade tryckningen till Bärgslagsbladets tryckeri i Köping. De två tidningarna, Bbl och AT, trycktes i Köping fram till 1979, då tryckningen koncentrerades till Västerås-Stenby. Under det senaste året, sedan Bonnier News Local tog över ägarskapet, har tryckningen skett både i Akalla i Stockholm och i Falun.

Arboga Tidnings kontor låg länge i Kungsgården på Stora torget efter flytten från Trädgårdsgatan 1974, men flyttade sedan till nyare lokaler i samma kvarter som Stadsbiblioteket, i kors­ningen Storgatan-Kapellgatan. 2013 beslutades om en nedläggning av AT:s kontor och personalen placerades på Bärgslagsbladets officin i gamla tingshuset i Köping.

Själva boktryckeriet följde inte med i affären med ­Eskilstuna-Kuriren, utan drevs vidare av Olle Wallström fram tills 1974, då det avvecklades. Kort därefter revs huset och i stället byggdes bostadshus.

Källa: Arboga Minnes årsbok 1993, Tidningshistoria i Arboga – Tage Bruzell.