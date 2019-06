Två yngre män åtalade för flera brott – ska ha tvingat in en bekant i en bil

Anmäl text- och faktafel

Enligt åtalet, som lämnats in till Västmanlands tingsrätt, ska de båda unga männen fått in killen i bilen, som kördes av den äldre av de misstänkta, genom att hota honom att de hade ett vapen. Med samma hotelser ska de senare under den ofrivilliga bilfärden ha fått killen att föra över pengar till ett av männens konton.

Enligt ett vittne ska killen även ha fått höra hot om att de misstänkta på något vis skulle skada eller döda hans föräldrar om han anmälde brotten han utsatts för till polisen.

Den yngre av de båda unga åtalade männen – en pojke i övre tonåren – är förutom misstanken om olaga frihetsberövande och rån också misstänkt för övergrepp i rättssak i två fall eftersom han försökt hindra rånoffret att polisanmäla och sedan under förhör hotat att döda samma person.

Tonåringen är också misstänkt för försök till utpressning mot samma kille då han enligt åtalet ska ha hotat honom att stjäla hans jacka och mobiltelefon om han inte fick tips om någon annan att råna.

Tonåringen är också misstänkt för brott mot knivlagen och andra farliga föremål. Då polisen i maj fann ett knogjärn på den misstänkte. Han ska enligt åtalet ha innehaft en soft air gun pistol, vilket han inte får äga då han är under 18 år. Sammanlagt är den äldre tonåringen åtalad på sju olika punkter.

– Min klient förnekar brott. Han har varit i bilen men ska inte ha hotat någon eller tvingat någon, säger hans advokat Thomas Carlstedt.

Advokaten säger att hans klient och killen som är offret i dessa brott är bekanta med varandra, men inte några närmare vänner. Carlstedt säger att knogjärnet tror han polisen fann i samband med något förhör eller gripande.

– Han vet att det är olagligt och har ju haft det på sig, det är inte mycket att säga om det, säger Carlstedt.

Den något äldre mannen, som ska ha kört bilen är misstänkt för rån och olaga frihetsberövande. Enligt åtalet förnekar han brott. Eftersom han sitter häktad är rättegången bestämd att starta på torsdag den 27 juni.