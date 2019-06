Anmäl text- och faktafel

Två polisanmälningar till har kommit in om stulna gasoltubar i Arboga. Någon eller några har under några veckors tid stulit gasoltuber ur trädgårdarna. Flera polisanmälningar har kommit in nu under våren. Dessa två senaste stölder, som har rapporterats in till polisen hände den 5 juni respektive den 6 juni.

Polisen har ingen misstänkt i nuläget.