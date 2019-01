Lista: Här är föreningarna som får del av kommunens trivselpengar

Anmäl text- och faktafel

Föreningarna får söka bidragen direkt hos kommunstyrelseförvaltningen, som sedan beslutar genom sin näringslivs- och turismavdelning.

Behovet av pengar är stort och föreningarnas önskemål ligger skyhögt över det belopp som finns att fördela. Till årets arrangemang fanns det ansökningar om totalt drygt 600 000 kronor och budgeten ligger på 110 000 kronor, exklusive bidraget till Medeltidsföreningen.

Så det har prutats en hel del och vissa föreningar har blivit utan pengar helt och hållet. En anledning är förstås att arrangemanget inte uppfyllt kommunens villkor för att omfattas av trivselanslaget. Det finns några punkter som måste vara uppfyllda:

► Det ska vara publikt och vända sig till en bred målgrupp.

► Det ska bidra till att öka invånarnas trivsel.

► Det ska vara en utåtriktad kultur- eller nöjesverksamhet.

► Evenemanget ska i huvudsak vara gratis för publiken.

Totalt är det 16 föreningar som tilldelas pengar under 2019 och av dem är det fem stycken som inte fick något under förra året. De nytillkomna är Arboga Atletklubb, Arboga Musikförening, Arboga Minne, Medåkers IF och motororganisationen FMK.

25 föreningar sökte bidrag, så det innebär att nio stycken blev utan.

En förening som är ny på listan är Arboga Atletklubb och den har beviljats 10 000 kronor som ska användas till ett mästerskapsevenemang.

– Vi har tilldelats fristils-SM för alla tre åldersklasserna och den tävlingen kommer vi att arrangera den 18-19 maj i Vasahallen, berättar klubbens ordförande Patrik Magnusson.

Pengarna är en liten hjälp till att dra det stora evenemanget i mål. Det krävs stora ideella insatser för att dra runt det hela.

– Det är många inblandade och bland annat får vi hjälp av Vasagymnasiets elever. Några har varit med och skapat en logotype för tävlingen och de som går turismprogrammet kommer att fungera som värdar till de tävlande och ledare, förklarar Patrik Magnusson.

Klubben räknar med att det kommer 130-140 tävlande till Arboga den aktuella helgen. Att AAK har bra snurr på sin verksamhet bekräftas av att man är ett gäng på sex aktiva plus ledare, som den kommande helgen åker till Sundsvall och den pågående SM-veckan.

Medeltidsföreningen ligger utanför trivselbidragslistan. Till Medeltidsdagarna bidrar kommunen med närmare 150 000 kronor.

Här följer en lista på alla föreningar som får trivselbidrag: