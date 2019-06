Inbrott i flera kolonistugor i Arboga

Anmäl text- och faktafel

Det ena inbrottet upptäcktes den 13 juni. På den kolonistugan har någon krossat ett fönster och ägaren till kolonistugan såg att någon varit in i stugan. Där har den som bröt sig in försökt skruvat bort en låskolv in till stugan.

En annan kolonistuga i samma område har en ruta krossats på fyrtio gånger fyrtio centimeter. Den skadegörelsen upptäcktes den 15 juni.

I samma koloniområdet i Arboga har någon brutit sig in genom en ruta och inne i kolonistugan stulit en lampa och en dörrknackare. Dörrknackaren har formen av ett lejon.

Värdet på de stulna föremålen är okänt. Ingen person finns gripen för varken stölden eller skadegörelsen. Sammanlagt tre polisanmälningar har kommit in till polisen.