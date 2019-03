Bedragare har lurat av Arbogabor flera tusen – kunde gått värre om banken inte gripit in

Anmäl text- och faktafel

En man har ringt i två fall och sagt att han ringer från Telia och erbjuder de äldre Arbogaborna billigare mobilabonnemang. Samtalet kommer från dolt nummer. En äldre kvinna lockades av erbjudandet och trodde på bedragaren som sa att han ringde från Telia. Hon hade loggat in med sitt bank-id och följt mannens instruktioner över telefon och hade godkänt med sin bankdosa.

Strax därefter fick den äldre kvinnan ett samtal från sin bank där de stoppat en transaktion på 150 000 kronor, som någon försökt föra över från kvinnans konto. Bedrägeriet stoppades alltså av bankanställda. Kvinnan polisanmälde bedrägeriet.

Samma eftermiddag, fredagen den första mars lockades ännu en äldre av ett samtal från en man med ett liknande erbjudande. Den äldre mannen blev uppmanad av bedragaren att logga in med sitt bank-id, för att ge ut sin kontonummer, då mannen blev erbjuden ett billigare telefonabonnemang hos Telia. Inloggningen misslyckades på något vis och samtalet avslutades.

Den äldre mannen blev misstänksam om det här samtalet var genuint och ringde då till Telia, som inte hade något sådant erbjudande just nu. Han polisanmälde bedrägeriförsöket. Här lyckades inte bedragaren föra över några pengar.

I det tredje fallet lyckades dessvärre bedrägeriet. Den här gången säger bedragaren att han ringer från Telenor istället med ett billigare abonnemangserbjudande, då den äldre redan hade Telia som operatör. Mannen som ringde sa att han skulle skicka hem papper om det nya telefonabonnemanget, men att han kunde hjälpa den äldre att betala via autogiro redan nu. Han fick då den äldre att loggade in direkt via sin bankdosa. Den äldre ska enligt polisanmälan gjort två inloggningar.

Efter detta kände den äldre att han kanske hade blivit lurad och ringde och spärrade kontokorten. Men då var det försent. Den äldre mannen upptäckte att 35 000 kronor olovligen först över från hans konto. I kontakt med sin bank fick han reda på att ytterligare 35 000 kronor förts över från hans konto till bedragarens konto. Totalt stal bedragaren 70 000 kronor.

Allt är polisanmält och överlämnat till utredare i Västerås, som utreder ekonomiska brott.