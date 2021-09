Arboga kan få permanent nöjespark

I år firar Björkmans tivoli 100 år, men förutsättningarna för att driva verksamheten har förändrats dramatiskt sedan coronapandemin kom. Fredrik Back är fjärde generationen som driver verksamheten och i sommar tog de ett nytt grepp och anordnade ett tivoli vid företagets lokaler i Arboga.

– Jag har hållit på med det här i hela mitt liv så det blev ett konstigt avbräck med corona. Vi blev tvungna att tänka utanför boxen och det här har fungerat bra, säger han.

Ett flertal åkattraktioner, hopptält, lotterier och café finns att tillgå för besökarna på området. Det som har varit det viktigaste för verksamheten är att förhindra trängsel vid de olika stationerna.

– Det blir inte samma tryck när evenemanget pågår under längre tid. Nu kom det folk hela tiden, men då i ett jämnt flöde. Till en början tog vi bara in 100 personer åt gången och senare i augusti 250, detta trots att vi egentligen fick ta in 600, säger Fredrik.

Han uppskattar att cirka 3000 personer har besökt tivolit under de åtta helger som de har haft öppet. På platsen har de utöver attraktioner och aktiviteter satsat på blomplanteringar och många sittplatser.

– Normalt har vi ju bara ett par dagar på oss att bygga upp vår verksamhet. Nu hade vi flera veckor på oss och då blev också resultatet bättre. Vi har bara haft glada miner och positiv feedback, säger Fredrik.

Cirka 30 procent av besökarna kom från andra delar av regionen.

– Om vi bortser från KAK-området så kom det besökare från Örebro, Lindesberg och Västerås. Men allra mest hade vi faktiskt från Fellingsbro, säger han.

Fredrik avslöjar även att delar av verksamheten kan bli permanent på platsen.

– Det kan bli ett framtida evenemangsområde och det är bara fantasin som sätter gränser. Vi får många tips från vänner och ortsbefolkningen. Här finns gott om parkeringar och vi stör ingen. Nu har folk även vant sig vid att gå hit.

Nu står de i startgroparna och planerar ett evenemang med eventuellt halloweentema under hösten.

– Vi kikar även på om det kan bli aktuellt med någon form av julmarknad på platsen, säger han.

Att konceptet återvänder till nästa sommar är något som tivolientreprenören är helt säker på.

– Bevisligen tyckte många att det var trivsamt här och vi kommer hitta på något, oavsett hur det blir med pandemin. Sommaren har givit ny energi och det här är kanske det nya och enklare sättet att arrangera saker.