Appelbom: Gamla frågor kommer igen – Strängs långa skugga märks i debatten än i dag

Gunnar Sträng (S) har svenskt rekord i att vara minister. Han satt i regeringen i 31 år, under tiden 1945-1976. 1955-1976 var han mäktig finansminister som oftast fick sin vilja igenom.

Erik Åsbrink har skrivit biografin ”Gunnar Sträng”. Han var själv inblandad, både som anställd under Sträng på finansdepartementet och senare själv som S-märkt finansminister. Pappa Per Åsbrink var riksbankschef under ungefär samma period som Sträng var finansminister.

Det är nyttigt att bli påmind om hur mycket Sverige har förändrats under 100 år. Sträng föddes 1906 och växte upp under fattiga förhållanden. Han hade inte mer utbildning än sjuårig folkskola, men kunde vara minister och debattera med ekonomiprofessorer (Sträng kallade dem Andens lättmatroser) i årtionden.

Som (hårdför men ordhållig) facklig företrädare för Lantarbetarförbundet slog Sträng igenom på 1930-talet. Det stora framgången var när statarsystemet avvecklades 1944.

Sträng ska också ha kontaktats av Tage Erlander (då statssekreterare) om att bygga upp en motståndsrörelse om Nazityskland skulle ockupera Sverige. Sträng skaffade en evakueringsgård för förbundet i Möklinta här i Västmanland.

Innan finansministerposten var Sträng socialminister, folkhushållningsminister och jordbruksminister. Jordbrukets förvandling mot större enheter påskyndades, som socialminister blev det sjukförsäkring, höjda pensioner, a-kassa och fler bostäder (då socialministerns ansvar.) Som ­finansminister såg Sträng till att det fanns pengar till rekordårens ständiga reformer och utbyggnader.

Men smakar det så kostar det. När Sträng blev finansminister var skattekvoten 27 procent, när han avgick 1976 var den 48 procent, högst i världen.

Påfallande är hur frågor kommer igen. Nu är det uppslutning kring den svenska förhandlingsmodellen, EU-förslag om statliga minimilöner avvisas. Men innan Saltsjöbadsavtalet ingicks 1938 fanns krav på statliga minimilöner, inte minst för lantarbetare och att staten skulle medverka i avtalsförhandlingarna.

LO och arbetsgivarna kom fram till att ingen av dem ville ha med staten, och på den vägen är det. Förslag fanns om att inkomstpröva eller inte ge barnbidrag till första barnet, något som återigen hörs i debatten.

Hyresregleringen infördes 1942. På 1960-talet ville S-regeringen avskaffa den. Olof Palme var för, Sträng mer avvaktande. Folkpartiledaren Bertil Ohlin kunde vara övertaktisk. FP hade länge krävt att regleringen skulle bort, men nu hävdade Ohlin att fastighetsägarna kom för lätt undan. Regeringen backade, och hyresregleringen ­­ (i dess nya form) är kontroversiell än i dag.

Gunnar Sträng och Olof Palme var de mest aktuella kandidaterna att efterträda Tage Erlander. Det blev Palme, men det kan ses som ett förebud till dagens problem för S. Sträng personifierade kärnväljarna från arbetarklassen, drev sociala reformer, värnade polisens anslag men var mindre intresserad av u-landsbistånd, internationella frågor och jämställdhet.

Palme var mer i samklang med det växande väljarunderlaget i storstäder och akademiska miljöer. Nu har S tappat i de väljargrupper som kände sig mer hemma med Sträng.

Richard Appelbom

Pensionerad politisk redaktör för Vestmanlands Läns Tidning

Richard Appelbom är en av flera fristående krönikörer på ledarsidan. De tar självständig ställning, åsikterna behöver inte sammanfalla med ledarredaktionens.

