Amerikanska fiket satsar på take away-julmat – Amy: ”Får många beställningar”

Klassiska amerikanska chocolate chip cookies, key lime pie, och stora kanelbullar med glasyr. Lite större, lite mer socker, lite mer smör, lite mer amerikanskt och alltid hembakt. Det hittar man hos amerikanska kaféägaren i Skinnskatteberg.

Amy Konwerski startade fiket Baggå Skola Café för nio år sedan, med mycket amerikansk mat och familjerecept från sin mormor, som jordgubbs- och rabarberpaj. Hon pratar svenska med amerikansk brytning och byter ut en del ord och uttryck mot engelska.

– I år slår vi in allt i brunt papper så folk kan ta med take away, vilket också minskar diskarbetet för min man och mig. Vi hade drive-thru café under våren, och nu tänkte vi ha julbord för avhämtning 23 december, säger Amy.

Hon tycker att folk är mer öppna för nya idéer nu med coronan. Varje dag får de en ny beställning på jullådorna.

Har ni något amerikanskt, som kalkon i jullådorna?

– Nej, de är traditionellt svenska. Det är Janssons, skinka, revbensspjäll, korv, köttbullar, leverpastej, sill, pepparkakstårta och lite annat.

Alla klassiker är med i lådan. Det finns en vegetarisk meny också med rotselleri istället för skinka, vegobullar och auberginsill.

Amy hukar sig vid ugnen i det stora köket för att kolla temperaturen på leverpastejen i ugnen. Det ångar när hon öppnar luckan. Sjuttio grader ska den vara.

– Jag har aldrig gjort den tidigare, så det är en utmaning, säger Amy.

Ett vanligt år passerar flera hundra gäster Baggå Skola Café, och de gör catering åt vildmarksturismföretaget Wild Swedens älgsafari.

– Vi förlorade mycket på grund av att coronan för det var mest från utomlands som deras gäster kom hit till Skinnskatteberg för att gå på älg- och bäversafari, säger Amy.

Amy gör hälften av maten i caféet med kött och hälften utan. Här finns wraps med fårfiol från Pensionat Uddens egna uppfödning i Baggbron, och så gör hon en vegetarisk ’Sloppy Joe’. En sorts amerikansk macka som består av ett hamburgarbröd med löst vegokött, tomat och krydda.

Amy hade flera olika jobb i USA innan hon flyttade till Sverige. Sedan tonåren har hon lagat mat på ungdomsläger med omkring femhundra barn, och på senare år installerade hon köksträdgårdar.

– Därför började vi här med mycket sallad och grönsaker från egen trädgård, säger Amy.

I köksträdgårdarna i USA kunde hon odla vissa saker lättare och med längre säsong än här eftersom Connecticut är på samma breddgrad som Italiens huvudstad Rom. Till exempel plommonträd, paprika, aubergine, tomater, pumpor, melon, rosmarin, persikor, amerikanska blåbär, och druvor.

Hon gör egen lingon- och rabarberdryck beroende på vad hon har i trädgården och skogen, och iced coffee.

– Jag gillar att skumma varm mjölk så det blir ofta cappucino när någon beställer kaffe. Det ska vara lite extra när någon kommer hela vägen ut, säger Amy.

Saknar du växtzonen i Connecticut?

– Ja, det är kort säsong här i Skinnskatteberg så man måste vara väldigt på att få ut fröna, är man försenad två veckor får man sämre skörd.

Man kan återfinna delar av Amys trädgård i sallader och ört-teerna i caféet. Tjocka amerikanska blåbär, och många sorters kål, lila broccoli, prydnadsbrysselkål, gul-, röd- och magentafärgad morot. Även gröna linser.

Vad saknar du mest från USA?

– Valfriheten på restauranger. I USA har vi så många kulturer som har egna restauranger. Därför har jag fått lära mig att själv laga det jag är sugen på, som indiskt, italienskt och kinesiskt.

Kort om Amy Konwerski

Ålder: 46

Yrke: Caféägare

Bor: I skolan i Baggå

Familj: Make och två döttrar

Hobby: Trädgårdsarbete och grönsaksodling, spelar trummor

Utbildning: Bachelors i biologi och engelska

Amerikansk favorit godsak: Munken Boston Cream (en chokladmunk med vaniljfyllning)

INGRID WISELL