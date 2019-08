Amerikan in i Köping Stars – men han lämnar efter två säsonger

Det händer grejer i Köping Stars. Klubben har plockat in amerikanen CJ Jackson inför den kommande säsongen i Basketligan, skriver Stars i ett pressmeddelande.

Jackson har spelat för Ohio State University i USA under de tre senaste säsongerna. Klubben beskriver honom som "en mångsidig guard med starka ledaregenskaper, bra skytte och försvarsspel och som kan spela både position ett och två för Stars." Under sin senaste säsong i Ohio snittade Jackson 11,6 poäng per match.

Panagiotis "Giotti" Nikolaidis, Stars huvudtränare, är nöjd med värvningen av Jackson.

– CJ är en väldigt bra bollförsvarare och anfallsmässigt kan han ta sig hela vägen till korgen samt skjuta från distans vilket var nånting vi letade efter i vår rekrytering av playmaker. Förutom hans kvalitéer som basketspelare är han en van ledare och en omtyckt lagkamrat vilket är väldigt viktigt i vårt lagbygge, säger Nikolaidis i pressmeddelandet.

Samtidigt presenterar Stars en annan nyhet. Aleksa Solevic blir inte kvar i klubben.

"Köping Stars och Aleksa Solevic har valt att gå skilda vägar och Aleksa är i nuläget inte aktuell för Stars 2019/20. Aleksa har betytt mycket för klubben under hans två säsonger i Stars och vi önskar honom all lycka kommande säsong," skriver klubben i pressmeddelandet.

Till sist avslutar Stars med att säga att flera nyheter på spelarsidan är på gång inom kort.