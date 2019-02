Tillberga säkrade kval av egen kraft – bjöd in Kalix i slutet: ”Väldigt skönt att vi får till det”

Tillberga har harvat på den nedre halvan under säsongen. Och in mot sista omgångarna spelade laget för överlevnad. På lördagen tog man emot Kalix i ABB Arena Syd. Och det skulle bli en rysare.

– Det känns ändå rätt så säkert fram tills slutminuterna när de får in några bollar, säger Nicklas Engström.