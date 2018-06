TV: Följ med på brandflyget – ”Har vi hittat en brand är allt betalt för samhället”

TV: ”Just nu flyger vi väldigt mycket”

Länsflygchef Sune Pettersson tar emot på Gimo flygfält, en anspråkslös gräsmatta längs Olandsån alldeles intill själva samhället. På det kortklippta gräset står ett litet propellerflygplan av märket Cessna 172, årsmodell 77 eller 78. Det här planet kör Sune och de andra medlemmarna i Frivilliga flygkåren (FFK) på en rutt längs kyrktornen i Uppland.

Härifrån Gimo flyger man söderut mot Edebo, Rådmansö och Riala. Så västerut över Faringe, Leby, Fröshult och Östervåla. Till sist norrut mot Lövstabruk via Orrskog. Hela slingan, som den kallas, är ungefär 20 mil lång och uppdraget är att spana efter bränder.

– Vid brandriskprognos fyra kör vi en slinga per dag. Vid fem plus som det har varit nu kör vi två slingor per dag. Det har varit ovanligt varmt i maj, som du vet, säger Sune Pettersson.

Med stadig hand startar han Cessnamaskinen, som lyfter mjukt från startbanan och snart är vi 300 meter upp i den blå försommarhimlen. Under oss breder snustorra skogs- och betesmarker ut sig mil efter mil och längst borta i öster skymtar Galtfjärden och Ålands hav.

Några rökpelare syns inte till, men redan har brandflyget upptäckt tre bränder under årets säsong, som vi bara är en månad in i.

– Då kopplas vi samman med räddningstjänsten på den aktuella platsen och kan prata med personalen direkt. Vi kan säga till exempel: ”ni har vind åt det här hållet, och där ligger ett sommarstugeområde eller ett stort skogsparti”, och ”här finns småvägar där vi kan komma fram med brandbilarna”, säger Sune Pettersson.

Kommunikationen med räddningstjänsten brukar skötas av en spanare som inte behöver ha flygcertifikat.

– Vi snurrar runt bränderna, och då måste piloten vara på alerten hela tiden, säger Sune Pettersson.

Vid skogs- och markbränder kan flyget med sin översikt få en viktig roll i räddningstjänstens arbete. Sune Pettersson tar en av skogsbränderna mellan Sala och Heby som exempel.

– Vi kom ner vid Fröshult och då såg vi att det rykte. När vi kom dit såg vi att brandbilarna började komma, men det var väldigt svårbemästrad terräng och vi såg att det inte fanns några vägar. Då fick de ringa in en helikopter, säger Sune Pettersson.

Likväl är brandflyget en amatörverksamhet som bedrivs på ideell grund enligt förordnande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Uppgifterna fördelas inom en av Sveriges mindre kända folkrörelser: flygklubbarna, som patrullerar luftrummet enligt rullande schema. På Gimo flygklubb finns inga yrkespiloter, och själv är Sune pensionerad bilhandlare. I september, när årets flygsäsong går mot sitt slut, ska han fylla 78 år.

– Det blir mycket pensionärer som får vara med. De som yrkesjobbar försöker vi sätta upp på lördag-söndag efter bästa förmåga, säger Sune Pettersson.

Här kan det dock möjligen vara en förändring på gång. FFK:s ungdomsförbund Young Pilots har ökat sitt medlemsantal från mellan fem- och sexhundra år 2014 till cirka 880 medlemmar nu i maj 2018. Det meddelar Alice Wallin som är ansvarig för Young pilots på FFK:s kårstab. Totalt har FFK nästan 2 700 medlemmar, enligt kårchefen Thomas Alexandersson.

– Det kommer väldigt många nya, bekräftar Sune Pettersson.

Vi har flugit åt sydost, med Hallstaviks silvervita vindkraftverk som ett av våra landmärken. Över de första skärgårdsholmarna i Galtfjärden vänder vi om, flyger tillbaka mot Gimo och landar på flygklubbens törstiga gräsbana. Inga bränder i sikte i dag, men de täta flygningarna är väl värda sitt pris. En skogsbrand som inte upptäcks i tid kan kosta samhället många miljoner kronor, ovanpå alla faror för människor och djur.

– Har vi hittat en enda brand så är allt betalt för samhället, säger Sune Pettersson.

Frivilliga flygkåren

Frivilliga flygkåren (FFK) är en frivillig försvarsorganisation med omkring 2 800 medlemmar över hela landet. En dryg fjärdedel är under 25 år och tillhör ungdomsorganisationen Young pilots. Förutom att spana efter bränder hjälper FFK även till bland annat vid översvämningar och ansträngda trafikhändelser, som skid-vm i Falun förra året. Piloterna rekryteras från lokala flygklubbar och får timersättning för sitt arbete. I övrigt är FFK:s verksamhet ideell.

Piloterna genomgår varje år en grundlig läkarundersökning, där bland annat syn, hörsel, hjärta och blodsocker kontrolleras.