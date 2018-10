Nu är dyrgripen till salu – Sveriges mest eftertraktade vinylskiva: ”En av många musiknördars allra största skatter”

Albumet "Bathory" är black metal-gruppen Bathorys debutskiva från 1984, som släpptes på skivbolaget Black Mark Productions.

Historien bakom albumet är, minst sagt, speciell. Den skulle egentligen hetat "Pentagrammaton", men namnet byttes till "Bathory" eftersom folk uttalade den tänkta skivtiteln fel så det istället blev "Pentagon". Albumet, som totalt släpptes i cirka 20 000 exemplar, producerades med små ekonomiska medel och spelades in i Heavenshore Studios, ett ombyggt garage beläget i Huddinge på mindre än tre dagar.

Albumets omtalade omslag, som pryddes av en get som klistrats ihop av flera olika bilder, var avsett att tryckas i guld och svart, men resultatet blev kanariegult istället för just guldfärgat. Första spåret ”Storm of damnation” glömdes dessutom bort att skrivas med i låtlistan och låttiteln ”Necromansy” stavades felaktigt med S på grund av att bokstaven C tog slut bland de ”gnuggisar” som användes för att göra omslag och baksida. Bandet hade helt enkelt inte råd att trycka om dem och en första utgåva på 1 000 exemplar med detta omslag spreds.

– Dessa 1000 exemplar har senare fått ett högt samlarvärde och omnämns ofta som en av många musiknördars allra största skatter, menar Sofia Hagelin, presschef Tradera.

Följaktligen finns även många exemplar i svart och vitt ute på marknaden, men det samlare såklart suktar efter är ett exemplar med geten i kanariegul färg – "Den Gula Geten".

– Och nu finns den för första gången på tre år ute på auktion på Tradera just nu, berättar Hagelin.

I skrivande stund har 35 bud lagts och högsta bud är 13 200 kronor. Auktionen, som finns här, tar slut på måndag, den 15 oktober.

– Totalt sett har 7 exemplar av den här skivan sålts på Tradera, under de senaste 5 åren, för i genomsnitt 7000 kronor styck. Den senaste såldes i oktober 2015. Den dyraste såldes i april 2014 för 10 205 kr. Den billigaste gick för 4 005 kr i november 2014. Intresset är mycket stort och auktionen är den näst mest besökta auktionen på Tradera just nu, säger Sofia Hagelin.

