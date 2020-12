Alexander den store gör efterlängtad debut i Stars

När basketligan studsar igång igen efter ett två veckor långt landslagsuppehåll finns det en kille i Köping Stars som garanterat är lite mer sugen på att komma in på planen än de andra: Alexander Larsson.

25-åringen kom till stan för att skänka Stars längd, tyngd och proffserfarenhet, men har istället tvingats hålla sig vid sidan, knäskadad.

Men nu är han alltså tillbaka, elva månader senare. Och det mot sin moderklubb, Södertälje BBK.

– Det känns otroligt skönt. Det har varit väldigt frustrerande att inte kunna spela. Nu vill jag in och bidra till laget, säger Alexander Larsson.

Jag åt värktabletter och försökte tolerera smärtan

Om vi tittar lite närmare på det som gäckat den fysiske centern kan vi konstatera att det handlar om vänsterknäet.

Den första smällen fick ”Alex” redan när han spelade collegebasket i USA.

– Jag minns att det gjorde rejält ont. Sedan landade jag illa på samma knä när jag spelade i en engelsk klubb och det blev liksom bara värre och värre. Men jag åt värktabletter och försökte tolerera smärtan, säger Alexander Larsson.

Och istället för att ta itu med grundproblemet var det en spökande vad som till slut ledde fram till operation. I det broskfyllda knäet.

– Eftersom jag hade gått och haft ont blev det att jag felkompenserade och fick känningar på fler ställen. Men operationen och rehabträningen har gått bra och jag har fått klartecken av läkaren och ortopeden. Fast det är ändå viss skillnad på att spela matcher och att träna, så vi får se, säger Alexander Larsson.

Han kommer in i ett Köping Stars som verkligen har ett behov av det han är värvad för: Att spela en fysisk basket, att vara tuff under korgarna och att bereda plats för sina medspelare. Men den Södertäljefostrade centern har även ett vasst skott, som han nu ställt in för att kunna straffa de tidigare lagkamraterna.

Han har varit borta ett bra tag, så vi vill inte sätta någon jättepress på honom direkt

Starscoachen ”Jotti” Nikolaidis har följt Alexander Larsson sedan tiden i ungdomslandslaget och ser förstås fram emot att äntligen kunna använda sig av den store (207 centimeter) centern, men kommer att skynda långsamt.

– Med ”Alex” i laget får vi in ytterligare en dimension i vårt spel. Han är hård, tar bra med plats och är duktig på att skapa ytor för de andra. Men han har varit borta ett bra tag, så vi vill inte sätta någon jättepress på honom direkt, säger ”Jotti” Nikolaidis.

Det faktum att Alexander Larsson ju ”bara” har kunnat följa sitt nya lag från sidan av planen har ändå gjort att han har bra och en lite annan koll på det som varit.

Såhär säger han själv om Stars insatser i ligan hittills:

– Även om resultaten inte alltid gått vår väg har vi varit med i alla matcher. Men vi är ett rätt ungt och orutinerat lag, som behöver lite tid på sig. Får vi ihop det under större delar av matcherna blir vi farliga, säger Alexander Larsson.

Men visst har du varit saknad?

– Ja, vi har nog varit lite tunna en del gånger. Men så blir det också när vi inte har så stor trupp. Vissa spelare har fått ta väldigt mycket tid, vilket ju blir rätt jobbigt i längden. Att få in en gubbe till kan göra mycket.

Liksom flera andra i laget bor Alexander Larsson i Köping. En omställning för en kille som tidigt lämnade Sverige för en utlandskarriär.

Men även om stan är lite mindre trivs han bra med det nya livet. Förstås ännu mer nu när han äntligen kan spela igen.

– Det är klart att det är en viss skillnad på att bo här mot i Spanien eller England. Men nu, när pandemin ju ändå begränsar alla, gör det inte lika mycket. Och det viktigaste är ändå att jag får ägna mig åt det jag är här för: Att spela basket, säger Alexander Larsson.

Vad säger du om lördagens motstånd? Det är rimligtvis ett lag som du har järnkoll på.

– Jadå. De är väl lite äldre och kanske inte lika rappa längre. Så det gäller att vi kontrollerar tempot. Om jag tror att de kommer att vilja trycka till mig lite extra? De är välkomna att försöka, haha.

Hur orolig är du för att kroppen inte ska hålla?

– Det är som sagt en stor skillnad mellan att träna och att spela match. En annan slags anspänning. Jag får helt enkelt se hur kroppen och knäet kommer att reagera. Eventuellt att jag behöver se över passen mellan matcherna och kanske lägga in mer vila. Det visar sig.

Fakta/Det här är Alexander Larsson

Ålder: 25 år.

Från: Södertälje.

Bor: I Köping.

Familj: Mamma Laila, pappa Tobbe, bröderna Marcus och Adam och syster Cornelia.

Position: Center.

Längd: 207 centimeter.

Intressen: Aktier, vänner, fiske.

Basketförebild: Gustav Hansson

Köping Stars styrka: Osjälviskt lag som spelar för varandra.

Köping Stars utmaningar: Att spela bra basket i 40 minuter.

Om coach ”Jotti” Nikolaidis: En spelarcoach, som är bra på att få ut det mesta av sina spelare.

Här är ”Alex” Larssons klubbar genom åren:

Södertälje Kings

UC Riverside (college I USA)

HLA Alicante, Spanien

Leicester Riders, England

Södertälje Kings

Köping Stars

Stars sjua när ligan vänder

Inför morgondagens hemmamatch mot Södertälje BBK ligger Köping Stars sjua i Basketligan, men tabellen haltar, då några lag har spelat fler matcher än andra.

