Polisanställd åtalas – använde polisens bil privat

Enligt åtalet har den polisanställda tillstånd att köra ett av polisens civilmålade fordon i tjänsten. Men enligt åklagaren har hon använt bilen dels en vecka under sin semester 2017, dels använt bilen för privata ändamål under mer än en vecka under hösten 2017.

Åklagaren menar att det inträffade antingen ska rubriceras som bilstöld, i andra hand att det rör sig om olovligt förfogande alternativt olovligt brukande.

Den polisanställda medger att hon använt bilen, men nekar till att ha begått något brott.