Jag ser inga skäl till varför det ska dröja med införandet av Euron. Det skulle bli enklare för såväl privatpersoner och affärsidkare som måste köper varor och tjänster från länder inom EU som har Euron som valuta. Vårt grannland Finland liksom Tyskland, som många svenskar besöker måste växla in Euro. Till vilken kurs? Det växlar från dag till dag, ja t o m från timme till timme.

Jag har nyligen som företagare besökt en Industrimässa i Tyskland. Inför resan växlade jag in Euro. En del Euro hade jag kvar sedan tidigare inför en resa som ej blev av. Då köpte jag Euro på Sparbanken Västra Mälardalen.

Eftersom jag hade några hundra euro kvar efter tysklandsresan så besökte jag kontoret i Arboga för att växla in euron mot svenska kronor som jag avsåg att sätta in direkt på mitt bankkonto i Sparbanken Västra Mälardalen. Men det gick inte! ”Vi tar inte emot kontanter” sade personalen där. ”Men ni säljer ju euro och då bör ni väl växla in den rent logiskt” sade jag. ”Nej vi hanterar inte kontanter sedan 5 år. Du kan åka till Marieberg (söder om Örebro) där kan de växla in” sade bankdamerna.

Jag är både privatkund och företagskund i Sparbanken Västra Mälardalen sedan mer än 40 år och måste erkänna att jag trodde att man skulle få bättre service på hemmaplan dvs inom KAK-området.

Att behöva åka till Örebro eller Västerås för att växla in euro eller annan valuta är minst sagt bedrövligt. Inför Euron snarast, är mitt krav som privatperson men framför allt som företagare med import av industrivaror.

Euroförespråkare