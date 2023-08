Till minne: Sigrid Henning

Två prästfamiljer vill på detta sätt visa sin tacksamhet och glädje över att de under lång tid och under olika omständigheter har fått dela vänskap och andlig gemenskap med Sigrid Henning, som efter många levnadsår nu får vila i frid.

Sigrid växte upp i ett hem där kyrkan fanns nära. Redan då grundlades hennes insikter i trons djup. Sigrid berättade ofta om sina upplevelser under tonårens konfirmationsläger under prosten Lundgren. Likaså under den senare studietiden fanns kyrkan med i KGF och andra sammanslutningar.