Det surrar av getingar vid matbord och öppna fönster just nu. 2023 har blivit ett riktigt getingår – det första på många år. Och de verkar ha klarat sig extra bra i områden nära Mälaren. Nu i augusti finns det extra stora skäl att se upp för getingar. De vill krypa in överallt, inklusive in under pålägg på mackor och in i läskburkar.