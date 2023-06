Är Utbildningsnämndens ordförande, grundskolechefen och förvaltningschefen redo att gå på semester och känna sig trygga med situationen på Nibbleskolan inför skolstarten i höst?

Det har varit turbulent under en längre tid på Nibbleskolan (och Skogsbrynsskolan), arbetsmiljön har varit under all kritik, personalen har gång på gång signalerat till ansvariga utan att man tagit tag i problemen.

Vi i partiet Vanligt Folk ser med bestörtning hur allt tycks eskalera och att avståndet mellan personalen och ledingen ökar. Ett 25-tal personer har slutat på skolan under cirka ett års tid, det signaleras nu att merparten av personalen kan komma att säga upp sig om inte arbetssituationen och arbetsmiljön drastiskt förbättras. Utbildningsnämndens ordförande Andreas Trygg (V) påpekade på kommunfullmäktige i april i år att det var endast sju anställda som slutat och dessutom på tre skolor. Vi undrar om ledningen med Andreas Trygg i spetsen vill se allvaret i situationen för personalen på Nibbleskolan?