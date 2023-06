Nu i juni 2023 på senaste kommunfullmäktige låter det så här: “Ola Saaw (M) i sin tur förklarade att skulle investeringarna bli en halv miljard för projektet så skulle man inte gå vidare.” Du höjer ribban för vad som är rimligt från 150 till 500 miljoner!? 500 miljoner delat på 212 fastigheter bli 2,36 miljoner kronor per fastighet, med egna arbeten så ger det en kostnad på cirka 2,5 miljoner. Med ett 10-årigt kommunlån blir enbart amorteringen drygt 20 000 per månad, på detta tillkommer räntekostnaderna. Med andra ord ett skämt i proportioner som saknar motstycke. Eller ska kollektivet ta smällen och betala differensen på 415 miljoner, det blir nästan 21 000: - per skattebetalare?