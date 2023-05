Kommentar till insändaren ”KD ifrågasätter vätgasanläggning i Köping”

Den initiala informationen vi fick från Plagazi var att vi skulle bli ett nav med grön vätgas i vår region - samt att sophanteringen och restprodukterna inte skulle utgöra några problem alls. Som grädde på moset skulle vi dessutom få ett trevligt tillskott med värme i vårt fjärrvärmenät.

På samrådsmötet i augusti 2022 på Hotell Scheele höll ett miljökonsultbolag en kortare presentation av lokalisering och riskzoner.

I slutet av presentationen nämndes att Plagazi förvisso även kunde förgasa annat avfall med högt energiinnehåll, såsom rötslam. Bajs, med andra ord. Tankarna går till filmen Thank you for smoking, där huvudpersonen, konsult betald av tobaksbolagen, framgångsrikt övertygar alla från cancersjuka barn till politiker om rökningens ofarlighet.