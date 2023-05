Samtidigt som barngrupperna eventuellt kommer att växa ska det skäras ner på resurser och personal. Hur går denna ekvation ihop?

Hur har man vägt in barnperspektivet i denna föreslagna budget? Har politikerna som lagt fram förslagen spenderat tid ute i skolor/barngrupper? Kan nästan med hundraprocentig säkerhet säga att så inte är fallet.

Jag förstår att man behöver spara pengar, men till vilket pris? Barnen får större klasser/barngrupper/mindre personaltäthet. Hur ska man säkerställa god undervisning/omsorg och kunna tillgodose alla barns behov när man redan i dagsläget går på knäna och kämpar för att göra sitt bästa för barnen med de mycket små medel man redan har?

Skollunchen ska dras in på. Bara en varmrätt, absolut, det är förståeligt. Men minska salladsbuffé? Hur går detta ihop med att man vill försöka få barnen att äta hälsosammare? Ibland är sallad det enda barnen äter då man kanske inte tycker skollunchen just den dagen är god. Det har redan dragits in på mellanmål på fredagar på förskolan. Då serveras endast frukt till mellanmål. Hur tänkte man där? Hur bra tror man att ett barn står sig på frukt vid 14:30-tiden efter att ha ätit lunch vid klockan 11 ? Föreställ er att barnet sedan har omsorgstid till klockan 17. Detta är helt ofattbart, enligt min mening.