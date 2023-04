Den svenska konsumenten har under de senaste åren spenderat 12 procent av sin disponibla inkomst på livsmedel, vilket kan jämföras med en genomsnittlig andel på 20 procent under 1970- och 80-talen. Under samma period har västra Mälardalens bönder investerat för att skapa livsmedelsvärden som är världsunika.

Svenskt lantbruk kan stoltsera med mat som bygger på god djuromsorg, låg antibiotikaanvändning, låg klimatpåverkan och hänsynstagande till miljön. I dag producerar Sveriges bönder bättre kött, mejeriprodukter, grönsaker och spannmål till lägre kostnad för konsumenterna. För bromsa och hantera klimatförändringarna behöver bönderna nu investera för en förändrad och klimatsmart produktion. Dessa nödvändiga investeringar kan bara göras om bönderna har en lönsam verksamhet.

Det är även viktigt av beredskapsskäl att stärka och öka produktionen av mat i västra Mälardalen och resten av Sverige. När våra beslutsfattare uppmanar till att jaga lågpris riskerar det att få negativa konsekvenser för den svenska livsmedelsproduktionen och vår försörjningsförmåga. Vill vi i framtiden fortsätta ha en trygg svensk livsmedelsproduktion behöver vi alla stå upp för den även i svåra tider.

Västra Mälardalens bönder står nu inför vårsådden. Genom att fortsätta välja svensk mat säkrar konsumenten livsmedelsförsörjningen. Och genom att förenkla regelverk så kan beslutsfattare bidra till att produktionen blir billigare, för både lantbrukare och konsument. Låt oss hålla i och hålla ut även i ekonomiskt svåra tider.

Tomas Olsson

ordförande LRF Mälardalen