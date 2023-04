I grunden handlar den riktade satsningen om att lyckas behålla men också attrahera fler sjuksköterskor till vår region, samtidigt som vi tar oss an Socialdemokraternas arv av hög andel hyrpersonal. Under 2021 och 2022 valde 82 sjuksköterskor att avsluta sin tjänst hos oss inom regionen där lösningen i många fall blev hyrpersonal. Regionstyret vill bryta den trenden, och vi tror inte på Socialdemokraternas lösning som varit under de senaste tolv åren, att inte våga göra något alls. Satsningen på en förhöjd ersättning på obekväm arbetstid till de sjuksköterskor som arbetar tider där och när bristen är som störst, är viktig.