Skadegörelse stänger kyrkan

– I söndags kom jag in via sakristian och fick se ryggarna på ett gäng just när de sprang härifrån. De hade hållit på med tändstickor på bänken där, säger kyrkvaktmästare Annika Gustafsson och pekar strax innanför Trefaldighetskyrkans inre dörrar på ett bord där det ligger broschyrer och en gästbok.