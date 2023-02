Jag var under den aktuella tidpunkten, när samhällsbyggnadsförvaltningen hade verksamhetsplanering med övernattning på Steam Hotel, kommunalråd och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Jag, som ordförande i nämnden, hade naturligtvis informerats om besöket och även lämnat mitt godkännande till detsamma. Det var med andra ord inget som på något sätt gick under radarn. Så sett ur den synvinkeln är ansvaret mitt och ingen annans, och det står jag också för. Jag vill med detta ha sagt att ingen skugga och kritik skall falla över samhällsbyggnadsförvaltningens personal.

Jag var under många år klinikchef och verksamhetsansvarig vid Folktandvården i Köping. Vid flera tillfällen företog Folktandvården liknande externa verksamhets- och planeringsdagar kombinerade med ”uppmuntran” i olika former. Min erfarenhet är att betydelsen av sådana arrangemang, även om det lyser i ögonen, inte nog kan överskattas. Det visar inte minst utfallet av våra medarbetarundersökningar som genomförts under flera år. En engagerad och entusiastisk personal innebär i förlängningen ett bra socialt arbetsmiljöklimat, ökad effektivitet, mindre sjukskrivningar och låg personalomsättning. Detta leder i slutänden även till en ökad patientkvalitet. Jag är säker på att det gäller för andra verksamheter också.

Ola Saaw (M)

F.d. kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden