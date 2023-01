Svar till Socialdemokraterna 27/12 ”Sälj inte ut BUP i Västmanland”

I Västmanland under allt för många år har inte ens hälften av de barn och unga som sökt till Barn- och Ungdomspsykiatrin fått vård inom den förstärkta vårdgarantin. Det är inget annat än ett kraftigt underkännande av det tidigare styret som haft Socialdemokraterna vid rodret i tolv år innan ett blått styre nu i oktober kunde träda in. Döm om vår förvåning när vi den 27/12 läser om Socialdemokraternas oro över att nya idéer och förslag för att med kraft ta tag i vårdköer för att se till att fler barn- och unga som mår dåligt skulle få vård i tid är deras oro. Än märkligare blir det när de ger oss styrande moderater en uppmaning att ge barn och unga den trygghet som de förtjänar genom att inte se över alternativ som skulle kunna vårda fler, när de under sina egna år av styre redan införde en smygprivatisering av barn- och ungdomspsykiatrin genom att köpa psykiatriska utredningar.