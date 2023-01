Under sensommaren 2022 inventerades sjögull i Västra Mälardalen. Resultatet visade att arealen sjögull ökat med 18 procent, från 9,4 ha till 11,1ha, mellan år 2020 och 2022. Sjögull har dock utrotats eller minskat på flera platser där bekämpning skett. Utrotning av sjögull har bland annat setts vid Himmelsberga, Kungsör.

Ju tidigare bekämpningen påbörjas ju större är chanserna att lyckas med utrotningen. En rapport om sjögulls bekämpningen går att finna på Mälarens Vattenvårdsförbunds hemsida.

Nya metoder har testats och utvärderas. Till exempel har Västerås använt en flytande täckduk som verkar lovande. Båttrafikförbud har också testats vid Småholmarna/ Munkhammar i Eskilstuna. Ett intressant projekt som planeras att genomföras 2023 gäller maskinell uppsugning av Sjögull. Detta planeras i Mellansundet, Västerås. Vid lyckat resultat skulle detta kunna bli en tänkbar metod i småbåtshamnar och i Arbogaån där täckning med ramar är svårt.

Under 2022 har projektgruppen (de kommuner runt Mälaren som är drabbade) lämnat in en ansökan till EU om 3,26 miljoner EUR. Ambitionen med ansökan är att kunna utrota sjögull i Mälaren. Huruvida ansökan är beviljad eller ej blir klart först till sommaren. För säsongen 2023 och 2024 sker planeringen utifrån redan befintlig budget med medel från LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt) om 1,1 mkr årligen under 2023 och 2024.

För Borgerlig Samverkan Kungsör

Ewa Granudd (M)

Roland Jansson (SD)

Jenny Andersson (KD)

Gunilla Wolinder (L)