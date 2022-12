När kriget bröt ut i Ukraina kändes det overkligt, nästan som på film, och Olena Konshyna och hennes familj trodde att det nog snabbt skulle få ett slut. Men när ryska styrkor nådde fram till Kiev, nära familjens hem, blev overkligheten snabbt omvandlad till verklighet. Olena, hennes man Grygoriis och de tre barnen, Zlata, 7, Mia, 3, och David, 2, tog skydd i tunnelbanan. Under ett dygn satt de hopkurade där medan kylan kröp in under kläderna.