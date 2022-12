Nu har man snabbt dragit igång arbetena med ledningarna trots att ny lagstiftning har trätt i kraft och att kommunfullmäktige har fattat beslut om ett omtag i frågan. Det omtaget mynnade ut i att de olika förvaltningar som kommunledningen använt som verktyg för att exekvera folkfördrivningen på norra Mälarstranden själva fick beskriva konsekvensen i den egna verksamheten av ett eventuellt stopp av arbetet.

Man tror inte sina öron, konsekvensanalysen handlade alltså inte om de effekter den påtvingade kommunala avloppslösningen gav för de boende, alltså påverkan för de innevånarna som bor där just nu avseende kostnader, områdesomvandling, större byggrätter etc, utan vilka problem som kommunen redan åsamkat sig själv genom att driva frågan in absurdum. Det är så klockorna stannar!

Med det i åtanke är det sannolikt på gränsen till kriminellt att fortsätt pumpa in skattepengar innan vettiga underlag tagits fram. Att dessutom den sittande kommunledningen väljer att skjuta fram ärendet ytterligare i kommunfullmäktige, sannolikt i syfte att driva projektet så långt att det i sinom tid inte går att stoppa, det är ett fulspel värdig en drottning, drottningen av kungadömet Köping!

Frågan är alltså, räcker det att sanera Rådhuset, behövs det en helrenovering eller kanske eventuellt en större ombyggnation för att få bort den unkna doften ur maktens boning?

Är Köping ett kungadöme sa Bill – Nejdå sa Bull, det är bara drottningen, prinsen och några till som tror det!

Bill och Bull