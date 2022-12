En vädjan: Behåll BUP-Köping i nuvarande lokaler, alltså vid Huvudingången, ingång 1, uppgång B, våning 9. Så enkelt och lättsamt det var att gå in till besöket på BUP idag. Enkelt att hitta, få personer att stöta på på vägen upp, gott om utrymme på väg in till BUP om man behöver det.

När man ska gå till ordinarie lokaler i "tandläkarhuset" måste man gå förbi ungdomshälsans väntrum och vidare igenom vårdcentralens ofta fullsmockade och trånga väntrum, vidare via korridor och trappor/hiss för att komma direkt in i BUP:s tråkiga väntrum med låst dörr in till mottagningen. Den alternativa vägen att ta sig dit går igenom vuxenpsykistrins entré, reception, väntrum, mottagning och sedan in via en bakdörr för att komma till BUP-mottagningen och sedan får man gå igenom låst dörr ut till BUP:s väntrum.

Mottagningens gamla lokaler med sin långa trånga korridoren som det knappt går att möta någon i utan att stanna och släppa förbi varandra, lika så är det i väntrummet, så att man nästan snubblar över varandra. Upplever även den låsta dörren mellan väntrummet och mottagningen som en negativ markering som "avgränsning till fängelset".

Till BUP kommer alltså barn med psykiska symtom, barn med neuropsykiatriska funktionshinder, social fobi, svårigheter att få blickar på sig och med andra svåra diagnoser. Lokalernas utformning rimmar alltså illa med vad som passar dessa individer.

Vi önskar och hoppas att vår insändare kan hjälpa er att vägledas till beslut om att INTE flytta tillbaka BUP till ordinarie lokaler i "tandläkarhuset" utan istället låta BUP ligga kvar i nuvarande lokaler, alltså Huvudentrén, ingång 1, uppgång B, våning 9.

Mamma till barn som för första gången kunde gå in till BUP med lättnad, utan ångest.