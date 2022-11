Trots ”nya” ansikten fortsätter man ändå svika sina väljare som i majoritet trodde att just ”Köping kan bättre”. Har man i KD Köping förstått att minoriteten kvarvarande medlemmar och röstande förorsakat en förtroendebrist samt rösttapp till kommande val 2026. Är man så in i bubblan maktsökande att man för nu vill behålla detta trasiga samarbete och för all framtid spoilera för unga framtida KD-medlemmar med visioner för partiet och politiken i Köping.

Har väntan att tillslut får vara del av det stora tagit över värderingar och löften om annat?

Några har ”kämpat” på i den bittra lokalpolitiken, lagt timmar/dagar/år av sina liv under så många år att de bara tänker kortsiktigt.

Jag förstår inte detta. Jag gör inte det. Oavsett hur kompetent KD:s nya ansikte utåt må vara. Trots detta styr den inre kärnan detta spel med någon oklar (ej för dem) resväg vidare mot ett djup 2026 som KD i Köping inte upplevt på länge. Ska inte medlemmarna göra sina röster hörda, protestera eller är den inre kärnans röster fortfarande så styrande starka och missleder sina trogna eller missledda?

KD i Köping bör dra sig ur samarbete med sina nya allians. De borde heller inte ingå i den andra pakten. Den som de först lovade oss väljare. De bör dra sig tillbaka. Läka sina skador. Bygga upp förtroende igen och visa Köpings medborgare, sina nuvarande och tidigare medlemmar samt Köpings befolkning att det är okej att göra ett misstag och att de har städat ur samt att de med någon stolthet står på egna ben, med rak rygg och beredda att ännu en gång bevisa att ”Jodå, Köping kan bättre”.

Fd KD-medlem men ej av inre kärnan