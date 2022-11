Tisdag 25 oktober på kvällen fick vi i KD frågan om vi förhandlat eller samtalat med något annat parti. Jag kunde högst sanningsenligt svara nej på den frågan. På torsdagskvällen bjöds övriga fyra partier i Nystart Köping in till KD-styrelsens möte. Det slutade i något jag liknar vid katastrof. KD-styrelsen fick ultimatum att senast under följande helg bestämma sig för att vara kvar. I det läget behövde styrelsen snabbt ett handlingsalternativ och jag och Lars-Axel valdes till representanter att gå vidare till en sorts förhandling med S, V och C. Mötet gick bra. Men KD (liksom de andra partierna) behövde ha partimöten. Först när KD-medlemmarna på söndagskvällen fått säga sitt, meddelades de andra partierna. Det kan uppfattas som svek men vi var trängda av den begränsade tid vi fått.

Även vi i KD försöker följa dessa regler och ser fram mot bättre lycka nästa gång för Ola Saaw.

Per Norin

Kristdemokraterna