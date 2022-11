Bättre med en ”dörrvakt ”som öppnade för säg 10 personer i taget, bockade av deras tider och inte släppte in andra än de som hade tid just då. Inga namn nämns för andra än ” dörrvakten”. Du ska inte kunna komma in förrän du har tid, inte kunna komma in bara för att du gick dit tidigare. Det måste gå att strukturera upp arbetet på nåt sätt så människor slipper bli sittande eller stående i 20 nummer på grund av att andra chansar och kommer långt före utsatt tid. På så sätt kanske de stackarna som vaccinerar kanske vill fortsätta med det fantastiska arbete de gör för vår skull.

Ulla