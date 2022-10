Vafabs krav – utan sophämtning får du inte sova över i huset

Även om du inte använder ditt hus eller fritidshus alls, som Köpingsbon Han-Olof, måste du betala en grundavgift till Vafab miljö. I 2022 års avfallstaxa är grundavgiften 1 780 kronor per år för småhus, per bostad, och 1 250 kronor för sommarhus, per bostad. ”för alla byggnader där människor kan vistas och kommunalt avfall kan uppkomma”, oavsett om någon bor där eller inte.