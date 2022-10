• Min version av pressmeddelandet (utan hela bakgrunden) skrevs med omsorg av partiet. Jag hade inget emot det framgick att det skedde under hot om uteslutning.

• Jag var spammad under en period (i ett annat ärende), och hade under en kort tid min tfn avstängd, men var hela tiden nåbar på mail.

Kanske, kanske inte? Döm själva.

Så jag raderade istället dessa långa förklaringar, med vad jag anser vara just ”fulvinklingar” av mig.

Ni som känner mig vet att jag alltid pratar med alla, vare sig det handlar om olika falanger inom S, eller representanter för övriga partier. Jag skulle därför aldrig sätta mig i rollen som politisk vilde då de är illa omtyckta av alla. Något S var rädda för och var huvudorsaken till att jag skulle uteslutas direkt. Att jag avgick ur Kyrkofullmäktige tycker jag tydligt visar de farhågorna var helt ogrundade, och att jag inte ägnat mig åt politik för att jaga positioner och titlar.

Därför var det nog lika bra jag tackade nej till en partiledd kampanj, då valstrategin (enligt de S-insändare jag läst) verkar ha fokuserat på SD och ”pressa” mittenpartiernas till ett ställningstagande? Jag hade nog inte mått bra av att skriva den typen av insändare, utan hade velat fokusera på sakpolitik. Jag lägger mitt hopp till att ni som känner mig kan genomskåda vad som är befogad kritik (vilket finns), respektive fulvinklad, i alla fel jag påstås begått sen jag var barn.

Sen tycker jag det ofta inte skiljts på person och organisation. Jag har under resan aldrig (förrän nu) nämnt någon vid namn, och därför inte påstått någon gjort något. SSU:s insändare har jag inte ens berört, där jag har mycket åsikter om deras personangrepp, och speciellt de saker som ligger utanför deras eget område. Hur vet de att den utskällning jag fick inte ägt rum? Det kan även vara bra att veta att deltagande i SSU-aktiviteter ibland underlättas om du är student, och kan omplanera din dag på kort varsel. Men i den första delen, där SSU beskriver Saras positiva egenskaper, slår de in öppna dörrar då jag instämmer, även om säkert många inte tror mig. Och precis som Sara beklagat att jag mått dåligt under den här perioden, så beklagar jag den situation hon hamnat i som ordförande av en organisation.