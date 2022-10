Just i dag fick jag nog

Det är inte ok någonstans att ordinarie, utbildad, personal är sjuka ofta, helt enkelt för att dom inte orkar gå till sitt jobb alla dagar. När dom är sjuka sätts, om det finns, vikarier in. Jätteduktiga vikarier så gör så gott dom kan, också dom utan förutsättningar att göra ett bra jobb. Vikarierna får gå bredvid ordinarie personal ett par halvdagar och ett par halvkvällar. Som ny inom äldreomsorgen finns inte en chans att lära sig på den korta stunden. Dessutom, som jag skrev, så går dom bredvid personal som går på knäna, dom orkar inte ta sig an nya vikarier hela tiden.

Hur vill ni att det ska se ut när ni själva är i behov av äldreomsorg? Vill ni bo i ett rum där personalen inte hinner städa alla gånger det är städdag? Vill ni få ett inkontinensskydd på morgonen och ha det hela dagen även fast ni kan uträtta era behov på en toalett, ni behöver bara få lite hjälp av en personal men det finns ingen personal som hinner hjälpa er. Jag skulle kunna skriva ner många ”vill ni frågor” men jag tror att det räcker, jag tror att ni har fattat min poäng!