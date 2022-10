Alla har rätt till skogen även under älgjakten

Det går att mötas över intressegränserna – om man vill och är positiv. Jag har en förträfflig erfarenhet härav från ett jaktlag i Norberg, som via kommunikationsradio löpande uppdaterade varandra, under en inventering jag utförde år Länsstyrelsen. Inga sura miner eller ”revirpinkeri”, och hela tiden befanns jag tryggad genom deras orientering. All heder åt en sådan organisation, som tagit lagen och sitt ansvar på allvar.

Hans Lindmark