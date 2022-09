Rösta bort S för rättvis pensionärsskatt

Att S gärna vill finansiera kostnader de under mer än 8 år pådyvlat skattebetalarna genom att försämra levnadsvillkoren för svenska medborgare och pensionärer har vi sett länge, ej bara i dagens sossepriser på el och bilbränsle. Under våren slog s-ledamöter sig på insändarsidorna för bröstet för den nu genomförda garantipensionshöjningen vilken nästan enbart gynnar dem som aldrig arbetat i Sverige men som betalas via pensionsavgiften av alla löntagare.