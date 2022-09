S: Vi har förtroende för frånvarande ersättare

Efter måndagens artikel om frånvarande, skolkande ledamöter i våra nämnder vill jag som gruppledare för Socialdemokraterna i Barn & Utbildningsnämnden förtydliga Per Landens frånvaro. Per är ersättare i vår nämnd. Vi har inte haft något kritiskt behov av att kalla in ersättare till nämnden under min tid som gruppledare. Per har varit aktiv i våra för och gruppmöten och varit uppdaterad i de frågor som funnits på dagordningarna inför möten.