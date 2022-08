Så flitiga har Köpingspolitikerna varit under mandatperioden

Fler dagmammor även på landsbygden, truckstop vid E18 i Köping, och fler strandnära bostäder, det är några av de 17 motioner som Kristdemokraterna lämnat in under den senaste mandatperioden. Trots att partiet är ett av de minsta, med endast två platser i kommunfullmäktige, har de lämnat in flest motioner.