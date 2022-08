Badet växer igen

Upprepade gånger har Skinnskattebergs kommun kontaktats angående Sandviksbadet i Bysala, om att det mycket välbesökta badet nu har på väg att bli fullständigt övervuxet av vass. Vassen växer in under bryggan och gror i den korta sträcka av öppen strand som återstår. De åtgärder som hittills har satts in med Heds IF som hugger ner vassen vartannat år hjälper inte. Den bara sprider sig.