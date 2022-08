Ungas framtid formas av sommarjobbet

Jag minns mitt första sommarjobb på Volvo Powertrain i Köping som jag fick via min utbildning på gymnasiet. Jag fick en helt annan syn på arbetslivet, arbetsmarknaden och näringslivet än vad jag hade tidigare. Senare praktiserade jag på en del företag och fick året efter, ytterligare ett sommarjobb på Powertrain. När jag skulle ta studenten 2020 slog pandemin till och jag fick söka mig till bemanningsbranschen under hösten. När jag hade fått erfarenhet inom olika företag och branscher hamnade jag i början av 2021 på SAAB i Arboga.

Alla vet att jobb skapar möjligheter för ungdomars framtida utveckling. Att få in en fot på arbetsmarknaden är mycket viktigt för dem. Ett sommarjobb kan påverka vilket jobb man vill utbilda sig till och forma ens framtid. Man ska heller inte glömma att unga får erfarenhet genom praktik, utbildning, med mera, vilket jag själv har erfarenhet av.

Erfarenheten man samlar på sig under tiden med utbildning, sommarjobb, och praktik ökar chanserna till ett bättre jobb. Sommarjobbet formade mig delvis till den person jag är idag och kan forma fler. Jag vill därför se att både dagens unga och kommande generationer i Arboga erbjuds sommarjobb. Inte bara genom kommunen utan även via utökat samarbete mellan privat och offentlig sektor. Kommunen ska i första hand kunna erbjuda många ungdomar arbete under sommaren, exempelvis som receptionister i kommunal verksamhet, såsom biblioteket, eller som skräpplockare med mera. Att det inte finns en särskilt stor efterfrågan av dessa jobb vägs upp av den positiva erfarenhet som de unga får inför framtida arbete i kommunen. Kommunen ska också arbeta för ett närmare samarbete med privata aktörer, exempelvis genom att informera kring lediga tjänster på kommunens hemsida och i skolor.

Utöver detta ska skolor kunna ge sommarjobb åt elever som utbildar sig inom rätt område. Då ökar möjligheterna för alla att ta sig in på arbetsmarknaden. Ett första sommarjobb kan påverka ungas framtid positivt. Det kanske låter som att jag som ung bara önsketänker men jag funderar på hur jag vill att framtidens generationer ska ha det i vår fantastiska stad. Jag vill se ett modernare Arboga som ger våra medborgare nya alternativ. Om alla vi, som är politiskt aktiva lokalt, arbetar tillsammans så tror jag att vi kan skapa ett bättre Arboga för alla. Arboga blir då en plats för inspiration!

David Johansson (S), 21 år, kandidat nr 13 till kommunfullmäktige i Arboga