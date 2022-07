Arbetet klart vid länsväg 250 – även sprucken cykelbro lagades

Som Bbl/AT tidigare har berättat så har VME byta ut en fjärrvärmeledning som går rakt under länsväg 250 i höjd med A-porten in till Volvo.

Något som lett till vägavstängning i båda riktningar vad gäller bron på Bergslagsvägen. Trafiken har letts om men vissa har istället kört via järnvägsviadukten vid Coop och där har det stundtals blivit långa köer.